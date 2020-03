Rouen : la Sud III coupée dans les deux sens ce mercredi matin à cause d'un accident

La Sud III entre Rouen et l'A13 est coupée dans les deux sens ce mercredi matin à cause d'un accident à l'entrée de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime). Un poids-lourds qui transportait du blé a traversé le terre-plein et s'est couché sur toutes les voies, selon les pompiers.

Le conducteur est indemne, mais les opérations de nettoyage risquent de durer jusqu'au milieu de la matinée. Il y a beaucoup de bouchons dans le secteur.