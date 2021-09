Rouen : près de deux ans après l'incendie de Lubrizol, les associations de victimes veulent poursuivre l'Etat

Bientôt deux ans, deux ans après l'incendie Lubrizol qui a ravagé l'usine de Petit-Quevilly près de Rouen. Les associations de sinistrés de Lubrizol attendent toujours des réponses à leurs questions. Ce mercredi, elles ont organisé une conférence de presse pour annoncer le programme du deuxième anniversaire de l'incendie. Il aura lieu dimanche 26 septembre 2021. Ce programme commencera par une manifestation devant la préfecture de la Seine-Maritime dès 11h.

Poursuivre l'Etat devant la justice

Le collectif unitaire Lubrizol qui regroupe plusieurs associations de victimes, des syndicats et d'autres protagonistes a déjà remporté une première victoire fin juin. "C'est la décision de la cour d'appel de Paris le 30 juin qui maintient Lubrizol et NL Logistique mise en examen pour avoir commis pour Lubrizol deux délits et neuf contraventions", rappelle Gérarld Le Corre, l'un des responsables de la CGT dans le département.

Il y aura donc bien un procès contre Lubrizol. "Lubrizol a cependant gagné un an. On arrive au deuxième anniversaire de l'incendie avec un dossier pénal qui met en évidence un certain nombre d'infractions. Mais on est encore très loin du procès et on pense qu'il va falloir encore plusieurs années. On va demander des compléments d'expertise au juge d'instruction pour travailler sur les causes et les conséquences de cet incendie", ajoute-t-il.

"La deuxième chose sur laquelle on travaille, on l'a dit dès les premiers jours 'Lubrizol coupable, Etat complice', et donc il faut qu'on transforme ce slogan en une procédure. Et on travaille avec nos avocats à une plainte pour faute contre l'Etat", explique Gérald Le Corre à France Bleu Normandie.

Pour le collectif unitaire Lubrizol, l'Etat doit assumer ses responsabilités. "Il faut que l'on vérifie si l'Etat a bien fait son travail après c'est le juge qui jugera si l'Etat a bien fait son travail ou pas. Mais pour le faire, il nous faut cette deuxième étude de danger, que nous avons au pénal, qu'elle puisse aller au tribunal administratif", explique Simon De Carvalho, président de l'association des sinistrés de Lubrizol avant de conclure "On a le droit d'avoir accès à ce document et de pouvoir se défendre. On le veut M. le préfet".