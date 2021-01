Rouen : quatre mois de prison avec sursis pour l'ex-gendarme qui avait renversé trois gilets jaunes

Un ancien gendarme a été condamné, ce lundi, à quatre mois de prison avec sursis. Son permis de conduire a également été suspendu pour une durée de six mois. Le 16 février 2019, il avait renversé trois gilets jaunes qui manifestaient, à Rouen.

Le tribunal correctionnel de Rouen a été plus sévère que ce que demandait le parquet : il a condamné ce lundi un ex-gendarme à quatre mois de prison avec sursis et à un retrait de permis de six mois. L'homme, dont l'audience s'était déroulée le 8 décembre dernier, était poursuivi pour avoir fauché trois manifestants gilets jaunes le 16 février 2019, lors d'un rassemblement sur le mont Riboudet à Rouen.

Le parquet avait requis 2.000 euros d'amende et huit mois de suspension de permis de conduire. Les trois parties civiles vont également percevoir des indemnités. Le gendarme n'était pas en service et se trouvait avec sa femme et son enfant au moment des faits.