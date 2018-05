Un Rouennais de 35 ans a été tué à coups de couteau ce samedi matin en plein centre-ville, après une altercation avec plusieurs individus. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de Rouen.

Rouen, France

Un Rouennais de 35 ans a été abattu ce samedi matin en plein centre-ville de Rouen, dans le quartier de l'Hôtel de ville, peu avant 10h du matin. Il marchait rue du Bourg-l'Abbé, quand il a croisé deux ou trois individus, la police tente de déterminer leur nombre et leur identité. Une altercation a éclaté entre eux, le ton est rapidement monté et la situation a dégénéré : l'homme a reçu plusieurs coups de couteau, dont certains dans le dos. Le ou les auteurs des coups ont pris la fuite, alors que des témoins prévenaient les secours et la police.

Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide

A l'arrivée des forces de l'ordre, la victime avait déjà perdu beaucoup de sang, elle était dans un état critique. Les pompiers lui ont prodigué les premiers secours sur place, avant de le transporter rapidement au CHU de Rouen, mais ses plaies étaient trop graves : l'homme est mort des suites de ses blessures aux alentours de 13h.

Qui sont ces agresseurs ? Est-ce que la victime les connaissait ? C'est la principale question à laquelle doivent répondre les enquêteurs de la brigade criminelle. L'enquête, d'abord ouverte pour coups et blessures, a été rapidement requalifiée en tentative d'homicide, et elle pourrait encore évoluer en homicide volontaire. C'est le parquet de Rouen qui doit en décider. Il devrait communiquer dans la journée de lundi sur cette affaire.