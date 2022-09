Rouen : un homme de 66 ans dans un état grave après "avoir été percuté de plein fouet" un bus

Un homme de 66 ans se trouve dans un état grave après avoir percuté un bus route de Darnétal à Rouen ce samedi après-midi. Selon les pompiers de la Seine-Maritime, il a été "percuté de plein fouet" par un bus. L'accident est survenu au niveau de l'arrêt de Teor "Auberge de Jeunesse".

Le conducteur du bus en état de choc

La victime a été transportée au CHU de Rouen. Son pronostic vital est engagé. Le conducteur du bus est légèrement blessé, notent les pompiers. Il est dans un état de choc. Il a également été transporté en centre hospitalier Charles Nicolle.

L'accident a mobilisé neuf sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR. La circulation est coupée. Et les lignes T2 et T3 déviées.