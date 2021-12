Rouen : un rassemblement pour demander "justice pour Georges"

"S'il était remis en liberté, nous serions en colère. Nous avons besoin d'apaisement" plaide Marta, la grande sœur de Georges. Pour la jeune femme de 21 ans il serait inconcevable que le principal suspect du meurtre de son petit soit "libre et vive comme nous alors qu'on ne sait pas quand sera son procès".

Avec une cinquantaine de soutiens, proches, amis de son frère et de sa famille, Marta est venue ce jeudi devant le palais de justice de Rouen (Seine-Maritime) pour demander que la justice entende leur douleur et ne confirme pas la décision du juge des libertés et de la détention qui a demandé la remise en liberté du principal suspect, un jeune homme mineur, âgé de moins de 16 ans au moment des faits.

L'adolescent mis en cause est suspecté d'avoir porté les coups de couteaux mortels à Georges le 13 juin 2021 lors d'une bagarre entre bandes rivales à Sotteville-Lès-Rouen (Seine-Maritime). Il est en détention provisoire mais le juge des libertés et de la détention a demandé qu'il soit remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel et la chambre de l'instruction doit maintenant trancher.

Un risque d'empêcher "la manifestation de la vérité"

Pour l'avocat des parties civiles, maître Jérémy Kalfon, la remise en liberté du suspect, si elle a lieu pourrait représenter un risque. "S'il sort, le danger c'est qu'il puisse se concerter avec les nombreuses personnes qui restent à identifier dans cette affaire et à mettre en examen. Compte tenu des liens qui peuvent exister dans ce quartier, il est possible que cette remise en liberté puisse _compromette durablement la manifestation de la vérité dans ce dossier_. Il est très important qu'il ne puisse y avoir aucune possibilité de concertation, aucune possibilité de modification de preuves, de mise en place d'une version communes" insiste l'avocat.

La chambre de l'instruction pourrait rendre sa décision sur ce sujet ce vendredi.