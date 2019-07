Rouen : une marche blanche en hommage à Mamoudou Barry partira vendredi à 15 heures de l'université

Un hommage sera rendu vendredi à Rouen à cet enseignant franco-guinéen, tué vendredi dernier lors d'une agression. Une marche blanche aura lieu ce vendredi après-midi. Elle reliera l'université au palais de justice " dans la dignité et le recueillement", selon Me Haddad, avocat de la famille.

Rouen, France

Une réunion en préfecture à Rouen ce lundi après-midi a permis de caler l'organisation de la marche blanche en hommage à Mamoudou Barry, cet enseignant franco-guinéen, mortellement agressé vendredi soir à Canteleu près de Rouen.

"Le cortège partira à 15 heures de l'université où Mamadou Barry venait de brillamment soutenir sa thèse, et _il ira jusqu'au palais de justice de Rouen_, pour montrer que la force doit rester à la loi et à la justice. Alors que je vois sur les réseaux sociaux des gens qui essayent de monter les uns contre les autres, la seule boussole doit être celle de la justice ", explique Me Haddad, avocat de la famille du jeune franco-guinéen.

Appel à défiler dans la dignité

Et en vue de cet hommage, les proches de Mamadou Barry font passer un message d'apaisement et de recueillement : "On appelle tous les gens qui souhaitent se joindre à la famille Barry à venir, mais en restant dans la plus grande dignité. _Aucun comportement déplacé ne sera accepté_, il faudra vraiment que ça se passe dans le calme", précise l'avocat rouennais.

Plusieurs proches de Mamoudou Barry ont lancé une cagnotte internet pour soutenir la famille.

Du côté de l'enquête, un suspect a été interpellé ce lundi matin, un homme de 29 ans qui présente des antécédents psychiatriques. Il a d'ailleurs été transféré à l'hôpital psychiatrique du Rouvray, sa garde à vue a donc été levée.