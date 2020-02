Rouen : une mère en garde à vue pour avoir enlevé son enfant qui devait être placé

La mère a été interpellée à Elbeuf et placée en garde à vue.

Après la mort de la petite Vanille, enlevée et tuée par sa mère à Angers, les autorités judiciaires ont craint un nouveau drame en Seine-Maritime. L'information révélée par nos confrères du Parisien est confirmée par le Procureur de la république de Rouen.

La garde de l'enfant retirée la veille

Une mère de 35 ans, dont l'enfant devait être placé, s'est volatilisée dans la journée de mardi. Les services sociaux, accompagnés de la police, ont constaté leur disparition alors qu'ils venaient prendre en charge le petit garçon de 4 ans et demi à leur domicile de Darnétal, dans l'agglomération rouennaise. La veille, un juge aux affaires familiales avait décidé de retirer la garde de l'enfant à sa mère, et de la placer sous la responsabilité des services de l'aide sociale à l'enfance du département.

Une Alerte enlèvement sur le point d'être déclenchée

Les autorités judiciaires, inquiètes pour la santé et la sécurité de l'enfant, étaient sur le point de déclencher le dispositif "Alerte enlèvement" quand la jeune femme a été repérée et interpellée à Elbeuf. L'enfant est sain et sauf. La mère, elle, a été placée en garde à vue pour "soustraction de mineurs par ascendant". Elle était toujours entendue par les enquêteurs mercredi soir.