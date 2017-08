Roues, portières, sièges, feux et capot volés : la voiture des Restos du coeur d'Eysines, près de Bordeaux, désossée

La mauvaise surprise pour les bénévoles des Restos du Coeur d'Eysines. Ils ont découvert la voiture qui leur sert à aller récupérer des denrées dans les supermarchés, pillée et posée sur des cageots en plastique par des voleurs indélicats. Ils lancent un appel pour en retrouver une autre.

Les Restos du Coeur avaient déjà été victimes de vol de denrées dans plusieurs centres en France. A Eysines, près de Bordeaux, il y a quelques jours, c'est la voiture qui sert aux bénévoles à faire "la ramasse", qui a été totalement pillée.

Plainte déposée et appel au secours

Quand les bénévoles d'Eysines sont arrivés sur le parking clôturé et fermé à clé samedi matin, ils n'en n'ont pas cru leurs yeux. La fourgonnette qui sert à transporter la nourriture aux 300 bénéficiaires du secteur, donnée par le conseil départemental il y a quelques années, était posée sur des cageots en plastique : les quatre roues, les portières avant, les sièges, les feux arrières et le capot avant, avaient disparu. Volés. Tout ce qui porte la mention "Restos du Coeur" en revanche, est resté sur place. Autre constat : les trois mètres de clôtures tout autour du local et du parking du Restos, ont disparu.

Une plainte a été déposée. Et les bénévoles, qui vont devoir se débrouiller avec leurs propres voitures, en attendant une solution, en appellent aux bonnes âmes, pour trouver un autre moyen de locomotion et de transports des denrées.