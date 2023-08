Rouffach : une troisième marche blanche en hommage à Dimitri, dont le décès reste inexpliqué

Dimitri Perrier avait été admis au centre hospitalier spécialisé de Rouffach (un établissement public de santé mentale) pendant l'été 2020, en raison de crises d'angoisse liées au confinement. Cet autiste de 28 ans, qui habitait à Ungersheim, y est subitement décédé le 11 août 2020.

Trois ans après, sa famille organise une troisième marche pour lui rendre hommage ce samedi 12 août à Rouffach et essaye d'obtenir enfin des explications sur ce décès.

"C'est d'abord pour ne pas l'oublier, explique sa mère Stéphanie Neunreuther. On a cette terrible impression d'être laissé de côté, on ne veut pas qu'il soit oublié, qu'il soit un simple numéro de dossier".

Un deuil impossible à faire

L'enquête judiciaire est toujours en cours. Après une première expertise, la famille attend le résultat d'une contre-expertise. Elle est persuadée que Dimitri Perrier n'est pas décédé naturellement et espère l'ouverture d'un procès.

"On a quelques suppositions, mais on ne connaît toujours pas les causes réelles, soutient Stéphanie Neunreuther. À partir du moment où il n'y a pas eu de suicide, de coups, de maladie mortelle, son décès reste énigmatique. Ça fait trois ans qu'on se pose tous les jours les mêmes questions. C'est très, très long. On ne peut pas passer à autre chose, on vit avec ces questions tous les jours".

La troisième marche blanche en hommage à Dimitri Perrier a lieu ce samedi 12 août 2023. Le rendez-vous est fixé à 14h devant le square des humanistes à Rouffach.