Roussillon : un homme de 21 ans écroué, pour tentative d'enlèvement et agression sexuelle sur une fillette.

Le 30 juin dernier à Roussillon, trois fillettes de 9, 10 et 13 ans jouent dans leur quartier. Elles se promènent à vélo, en skate et en rollers, quand, soudain, un individu, en voiture, les aborde.

Inquiètes, les enfants tentent de lui échapper mais il les suit et attrape l'une des trois amies, celle âgée de 10 ans. Il l'attire dans un coin et se livre sur elle à des attouchements et s'exhibe. Puis il essaie de la faire monter dans sa voiture. Mais la fillette se débat et parvient à lui échapper pour se refugier chez elle.

Déjà fiché

Le suspect, âgé de 21 ans, a été identifié grâce, notamment, à l'ADN laissé sur les vêtements de la petite victime. Comme il était déjà fiché pour d'autres faits, cela a matché, comme on dit en langage policier.

Ecroué

C'est ainsi qu'il a pu être interpellé cette semaine et placé en garde à vue. Le parquet de Vienne territorialement compétent s'est alors dessaisi au profit du pôle criminel de Grenoble. Le mis en examen n'aurait pas reconnu les faits. A l'issue de sa présentation devant un juge d'instruction, il a été incarcéré en fin d'après midi pour tentative d'enlèvement et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans.