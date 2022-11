Route du Rhum 2022 : décès du Niçois François Naveilhan ancien salarié de l'OGC Nice

La Route du Rhum endeuillée. Un bateau à moteur qui suivait l'arrivée du vainqueur a chaviré avec onze personnes à bord dont le Niçois François Naveilhan membre de la société OC Sport Pen Duick qui organise la course. Il avait travaillé à My Coach et à l'OGC Nice.

Arrivée de la Route du Rhum 2022. Le vainqueur Charles Caudrelier entouré de bateaux accompagnateurs © Maxppp - DAVID ADEMAS / OUEST-FRANCE La Route du Rhum 2022 marquée par un drame : un accident en mer s'est produit au moment de l'arrivée du vainqueur Charles Caudrelier. ⓘ Publicité Un accident avec le décès de deux personnes dont le Niçois François Naveilhan. Il se trouvait avec onze autres passagers sur un bateau accompagnateur à moteur qui dans une forte houle a chaviré à un mille de la ligne d'arrivée. Tous ont été secourus par la Marine Nationale mais deux personnes étaient en arrêt cardio respiratoire et elles n'ont pas pu être réanimées. François Naveilhan âgé de 33 ansavait travaillé à l'OGC Nice durant huit ans en tant que responsable clientèle jusqu'en 2018 avant d'être collaborateur de l'entreprise Niçoise My Coach "L'OGC Nice a eu l'immense tristesse d'apprendre le décès de François Naveilhan, ancien collaborateur du Club." Après Nice, François Naveilhan avait ensuite rejoint la Bretagne et participait à une mission pour l'organisateur de la course avec son collaborateur Axel Picot également décédé dans l'accident. La vedette VIP suivait aux côtés d'autres bateaux au moment de l'arrivée du vainqueur Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), qui a passé la ligne à 05h02 locales (10h02 heure de Paris), après 6 jours 19 heures et 47 minutes en mer. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins a indiqué que "les deux victimes de l'accident de bateau survenu en mer avaient 35 et 38 ans". Ils travaillaient au sein d'OC Sport Pen Duick, l'organisateur de la course. "Toutes nos pensées vont aux familles de nos deux collaborateurs et à l'ensemble de nos équipes profondément meurtries", a déclaré dans un communiqué Hervé Favre, son président. Une information judiciaire a été ouverte pour homicides involontaires.