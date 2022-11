Route du Rhum : après plusieurs avaries, le skipper luzien Jean-Baptiste Daramy compte repartir cette nuit

"Je suis dans mon match". Ce mercredi soir, Jean-Baptiste Daramy reste concentré et confiant pour la suite de sa course sur la Route du rhum. Le skipper luzien et son monocoque "Chocolats Pariès - Screb" ont du faire escale aux Açores, pour des réparations. Jean-Baptiste Daramy espère pouvoir reprendre la mer rapidement, dès que sa grand voile sera réparée.

Plusieurs avaries

Le skipper témoigne d'une première semaine de course rude, au cours de laquelle il a connu plusieurs avaries. Sa grand voile s'est déchirée, le point de fixation d'une autre voile s'est cassé, et il a rencontré plusieurs problèmes électroniques. Ainsi, ses deux girouettes électroniques, qui permettent de récolter des données sur le vent, ont cassé face à la violence des chocs avec la mer. Le skipper s'est également retrouvé privé de données météo, car sans connexion internet, et obligé de naviguer "un peu à l'aveugle". C'est le cumul de ces avaries qui a poussé Jean-Baptiste Daramy a faire une escale rapide aux Açores.

Des réparations rapides, grâce à l'entraide de marins

Le skipper luzien espère pouvoir repartir rapidement. Il a la chance d'avoir bénéficié d'un coup de main d'autres marins français en croisière, rencontrés un peu par hasard, alors qu'il venait d'amener sa grand voile en réparation. "Je les ai entendus parler français (...) je leur ai dit : 'si vous avez cinq minutes n'hésitez pas à venir' (...) Par chance, il y a un électronicien dans l'équipe. Vu qu'ils ont tous des bateaux, ils sont très 'démerde'. On a travaillé tous ensemble, c'est très sympa, c'est des belles rencontres, et c'est aussi ça notre sport."

Souvent on parle d'entraide entre les marins, et je vous le confirme : ca existe vraiment

Grâce à cette entraide, Jean-Baptiste Daramy espère reprendre la mer dès ce mercredi soir. Malgré ce rapide arrêt aux Açores, son classement reste relativement bon : "Je devrais être 11e, ce qui est proche de ma place de 10e il y a quatre ans, donc je suis dans mon match" espère le Luzien.

Un temps plus clément

Après une semaine difficile, la fin de la course devrait être plus simple selon Jean-Baptiste Daramy : "On a fait le plus dur au niveau météo, maintenant ca va être un jeu plus tactique, plus fin. Avec plus de glisse. Ca va être une autre discipline j'ai presque envie de dire. Ca va être un moment plus plaisant et un peu moins dur" veut croire le skipper luzien.