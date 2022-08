Routes : depuis le début de l'année, la mortalité a déjà doublé en Berry

Les chiffres officiels délivrés par les préfectures s'arrêtent fin juillet. Mais d'ores et déjà, en Berry, 2022 fait figure de très mauvaise année en matière de sécurité routière. Les drames du week-end dernier, deux accidents mortels impliquant des deux-roues dans le Cher, s'inscrivent dans cette tendance.

Le total du nombre de morts 2021 déjà dépassé

Depuis janvier, le nombre de morts sur les routes de nos deux départements a plus que doublé par rapport à l'an dernier. Dans le Cher, on est passé de cinq à treize décès, dans l'Indre de sept à quatorze. Ce qui fait un triste bilan, 27 morts en sept mois, qui dépasse déjà celui de l'ensemble de l'année 2021 (25 morts en Berry). Le nombre d'accidents, pourtant, n'explose pas d'une année sur l'autre (108 accidents corporels dans le Cher, contre 94 l'an passé et 61 dans l'Indre contre 56 en 2021), mais leur gravité augmente.

Comment l'expliquer ? Pour le commandant de l'escadron de sécurité routière du Cher, tout est affaire de comportement. "Il y a un relâchement général, un défaut de vigilance des usagers de la route", explique le capitaine Brunet. Il en veut pour preuve le nombre de permis retirés depuis le début de l'année, 879, soit 6% de hausse sur un an. Alcool, vitesse et stupéfiants, les causes de ces accidents mortels ne sont liées ni aux infrastructures, ni à des défauts venant des véhicules.

Appel à la responsabilité

La gendarmerie du Cher a posté un message sur sa page Facebook qui se termine par ces mots : "Aidez-nous à vous sauver la vie". Le capitaine Brunet le relaie sur France Bleu en appelant chacun à la responsabilité : "Les accidents n'arrivent pas qu'aux autres, ils arrivent notamment à ceux qui enfreignent le code de la route et, ce faisant, prennent des risques inconsidérés pour eux-mêmes et en font courir aux autres. Il faut arrêter ce massacre".