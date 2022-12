Routes verglacées : une série d'accidents dimanche sur plusieurs autoroutes en Seine-Maritime

La journée a été chargée ce dimanche pour les sapeurs-pompiers. Ils ont effectué 17 interventions à cause des plaques de verglas. Plusieurs accidents se sont produits sur l'A13, l'A29 et l'A28, avec deux carambolages notamment : 8 voitures se sont percutées pour le plus important de l'A13 et 12 voiture pourl'A29.

En tout, 28 personnes ont été impliquées dans les différents accidents, le bilan fait état de 8 blessés légers, transportés à l'hôpital.

A Rouen, une piétonne renversée

Enfin, un bus du réseau Astuce a percuté une piétonne à Rouen. Une femme de 50 ans a été blessée à la tête, et transportée à l'hôpital. Le conducteur du bus, qui roulait tout doucement, est très choqué et a aussi été hospitalisé.