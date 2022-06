Charente : Roxy, la redoutable recrue anti-stupéfiant du commissariat d'Angoulême

A Angoulême, la lutte de la police contre les trafics de stupéfiants et de billets de banque vient de trouver une alliée de poids, ou plutôt de poils : un Malinois femelle. Elle s'appelle Roxy et sa redoutable efficacité fait l'admiration de ses nouveaux collègues.

Arrivée au début du mois de juin en Charente, la jeune chienne a déjà effectué huit sorties, dont six se sont soldées par des saisies de produits stupéfiants. Récemment, Roxy a même permis de mettre la main sur 1,6 kilo de résine de cannabis à Angoulême, et 1500 euros en billets cachés dans le coffre-fort d'une armoire à Saintes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

15 secondes chrono

Pour prouver son efficacité devant les médias, un exercice a été piloté par la Direction Départementale de la Sécurité Publique de Charente (DDSP 16). C'est au sommet d'une armoire métallique qu'est caché le produit stupéfiant. Roxy met 15 secondes à peine à le découvrir, avec ses griffes et ses pattes qui s'agitent frénétiquement, parce que la découverte est synonyme de récompense (un jouet en forme de boudin). "Pour l'entraîner, on cache le produit avec une pince pour qu'elle ne renifle pas notre ADN, et elle se met au travail", explique Laurent le maître-chien, "on lui montre toutes les caches possibles, dans les voitures, l'intérieur des portes, le plafonnier, partout où on peut trouver du produit stupéfiant."

Roxy, la chienne anti-stupéfiant de la police d'Angoulême Copier

Roxy à disposition d'autres départements

Avoir un chien de recherches au commissariat d'Angoulême, c'était l'un des objectifs de Bruno Gallot, le directeur de la DDSP16, lorsqu'il est arrivé en Charente il y a un peu plus de 18 mois. Jusque-là, il fallait avoir recours à un chien venu des départements voisins. "Il est à disposition, donc normalement on devrait être plus performant. Avant, on était obligé de programmer nos opérations et de solliciter un chien venu de l'extérieur. II venait une fois par semaine soit de Bordeaux, soit de la Charente-Maritime... Maintenant qu'on a un chien, _on le met aussi à disposition des autres départements pour des opérations judiciaires_."

A la différence de son collègue de la gendarmerie, Roxy vit avec son maître-chien, même si elle dispose d'un chenil personnalisé au sous-sol du commissariat.