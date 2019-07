Royan : deux chauffards se percutent après une folle course-poursuite

Royan, France

Ce dimanche, au petit matin, une patrouille de la police de Royan repère aux abords de la discothèque Le Rancho, à Saint-Palais-sur-Mer, deux voitures qui roulent à vive allure : une Audi et une Mercedes. Les chauffards empruntent la route départementale 25, dépassent les autres voitures et se doublent entre eux en franchissant la ligne continue.

Course-poursuite à 150 km/h

La police les suit de loin jusqu'à ce que les deux conducteurs, qui roulent à 150 km/h, se retrouvent bloqués à un rond-point. Ils s'arrêtent un instant sur le bas-côté de la route avant de reprendre leur course folle. L'Audi quitte la départementale pour rejoindre le centre-ville de Royan tandis que l'autre véhicule continue sur cette route.

La police décide de suivre l'Audi dont le conducteur finit par perdre le contrôle et se retrouve sur un tremplin. Mais la course ne s'arrête toujours pas là. Il redémarre pour rejoindre la départementale 25 à contre-sens et se retrouve nez-à-nez avec la Mercedes sur la bretelle de la rocade.

Entre les deux véhicules, le choc est frontal mais il aurait pu avoir de plus graves conséquences. Le conducteur de l'Audi a été conduit à l'hôpital de Royan pour une blessure au poignet, celui de la Mercedes n'a rien eu. Ils avaient chacun un passager qui n'ont pas été blessés.

Suite à l'accident, les voitures ont partiellement pris feu.

L'un des conducteurs retrouvé nu

Les deux conducteurs originaires de Charente-Maritime ont 21 et 25 ans. Ils se connaissent et ils étaient sous l'emprise de l'alcool. L'un d'eux était complètement nu au volant.

Le conducteur de la Mercedes a été entendu par les policiers. L'autre sera interrogé quand il sortira de l'hôpital. Une enquête a été ouverte par la police de Royan pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.