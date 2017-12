Un homme d'une quarantaine d'années a réussi à s'introduire jeudi dans l'appartement d'une retraitée. Il s'est fait passer pour un agent d'entretien de la mairie qui devait traiter un problème d'invasion de chenilles. L'homme est reparti avec des bijoux et 3000 euros en liquide.

Royan, Charente-Maritime, France

Une Royannaise de 90 ans a été victime d'un homme sans scrupule, jeudi, en plein centre ville.

Il est midi quand cette retraitée regagne son domicile. En bas de son immeuble, au moment de rentrer, un homme tout de noir vêtu l'interpelle. Il lui annonce qu'il a été mandaté par la mairie pour intervenir dans son appartement car ce dernier serait infesté de chenilles.

Un coffre rempli de bijoux et de liquide

Elle lui ouvre donc les portes de son habitation. L'homme lui explique alors que sa chambre est particulièrement envahie. Pour le démontrer, il sort discrètement de sa poche quelques chenilles...

L'escroc a déjà remarqué un petit coffre-fort.

A l'intérieur de ce coffre, 3000 euros et plusieurs bijoux. La retraitée l'ouvre pour qu'il puisse également être traité.

L'homme lui demande alors de s'éloigner sur le balcon afin qu'il puisse diffuser du produit dans toute la pièce, le temps pour lui de s'emparer du butin.

Une heure plus tard, il quitte les lieux et la nonagénaire retrouve son coffre vide.

La police de Royan recherche actuellement le voleur.