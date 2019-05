Royan : il vendait des produits à base de cannabis sous couvert de "bien-être" !

Royan

Il prétendait que les produits qu'il vendait étaient des produits de bien-être, bien utiles pour se détendre et se sentir bien. Et pour cause : ils contenaient des dérivés de cannabis (herbe, résine, graines). Même les liquides pour e-cigarettes étaient illégaux ! Les produits saisis par la police le 19 février ont été envoyés à un laboratoire spécialisé, et l'analyse toxicologique a révélé un fort taux de THC, le produit actif du cannabis.

Des huiles essentielles à base de cannabis

De nouvelles perquisitions ont eu lieu, il y a quelques jours, au magasin de l'avenue du maréchal Leclerc à Royan. Des crèmes, des pommades et des huiles essentielles ont été à leur tour saisies. Le commerçant a été interpellé et placé en garde à vue, avant d'être déféré mercredi devant le Parquet de Saintes. Il a été placé sous contrôle judiciaire : en attendant son procès le 13 septembre au tribunal de grande instance de Saintes, il est interdit d'exercer la profession de commerçant, interdit aussi de paraître à Royan, et son magasin a été mis sous scellés.