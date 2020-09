Une collégienne de 11 ans a disparu à la sortie du collège Emile Zola (Royan) jeudi entre 17 heures et 22 heures 30. Un examen médical confirme qu'elle a été droguée. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration.

Royan : une collégienne de 11 ans affirme avoir été enlevée et droguée

Une collégienne de 11 ans a disparu jeudi après midi et affirme avoir été enlevée.

La jeune fille n'est pas rentrée chez elle après sa sortie du collège Emile Zola vers 17 heures. Inquiets, ses parents préviennent immédiatement la police et relayent des messages sur les réseaux sociaux. D'importants moyens sont engagés pour la retrouver.

C'est seulement vers 22 heures 30 qu'elle regagne d'elle-même le domicile familial. Elle raconte à ses parents qu'elle a été enlevée et droguée. La collégienne est prise en charge par les sapeurs pompiers et transportée à l’hôpital de Saintes. Le parquet précise que l'examen médical confirme qu'elle a bien été droguée.

Elle est en état de choc et n'a pas encore été entendue par les enquêteurs. Mais le procureur de la république confirme que la thèse de l’enlèvement avec séquestration est belle et bien privilégiée. Une enquête confiée a la police judiciaire de La Rochelle et au commissariat de Royan.