Royaume-Uni : l'attaque au couteau qui a fait trois morts à Reading considérée comme "terroriste"

Une attaque au couteau a fait trois morts et trois blessés graves à l'ouest de Londres samedi soir. La police locale affirme ce dimanche que cette attaque était de nature terroriste.

L'attaque au couteau qui a fait trois morts et trois blessés graves samedi soir à Reading, à l'ouest de Londres, est considérée comme "terroriste", a annoncé ce dimanche la police britannique. "La police antiterroriste peut à présent confirmer" que les faits, survenus dans un parc de la ville, "ont été déclarés comme étant de nature terroriste", selon un communiqué de la police locale. Dans un premier temps, la police avait affirmé qu'elle ne s'orientait pas vers la piste terroriste.

Un suspect âgé de 25 ans a été interpellé et placé en garde à vue peu après les faits. L'attaque s'est produite dans le parc de cette ville de 200.000 habitants à une heure où beaucoup de gens étaient assis pour boire un verre. "Par respect pour les personnes décédées et blessées, ainsi que leurs proches, veuillez ne pas diffuser ces images sur les réseaux sociaux", a précisé le commissaire en chef chargé de l'enquête alors que les témoins sont appelés à se faire connaître et à transmettre leurs images à la police.