Roybon : 450 personnes rassemblées pour une rave party sur l'ancienne ZAD

Ils sont arrivés dans la nuit, vers 2 heures du matin ce samedi : 450 participants à une rave party se sont installés à Roybon, dans un champ, sur l'un des anciens sites de la ZAD évacuée à l'automne 2020 . La préfecture de l'Isère a publié ce samedi midi un communiqué précisant qu'il s'agit d'un "rassemblement non déclaré" qui se déroule "sur un terrain privé, dans un champ agricole semé".

Contrôle des axes routiers

Une cellule de crise a été mise en place, supervisée par le sous-préfet de Vienne. Le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) et la gendarmerie resteront mobilisés "jusqu'à la fin de la rave-party qui pourrait durer jusqu'à lundi". "Six secouristes sont sur le site ; dix sapeurs-pompiers et vingt gendarmes sont mobilisés. Les gendarmes de l’Isère et de la Drôme, département limitrophe, contrôlent activement les axes routiers alentours, notamment en entrée et en sortie de site" précise encore le communiqué de la préfecture de l'Isère. En août 2021 déjà, une rave party s'était déroulée dans ce secteur ; elle avait rassemblé plusieurs milliers de personnes.