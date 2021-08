Roybon : la rave-party se termine sur le site de l'ancienne ZAD

La fête est finie sur l'ancienne ZAD de Roybon en Isère. La musique est désormais éteinte et les murs de sons ont été rangés. Une quarantaine de véhicules étaient encore sur place aux alentours de 19h ce mardi 3 août mais les participants se sont engagés à quitter les lieux. Cette rave-party, non déclarée, a commencé dans la nuit du 31 juillet et a continué jusqu'au mardi 3 août : "1 500 véhicules et 3 à 4.000 personnes ont été dénombrées", selon un communiqué de la préfecture de l'Isère.

258 PV dressés

Près de 450 gendarmes de l'Isère et de la Drôme ont été mobilisés aux abords de l'évènement. Les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles et des verbalisations : "258 procès verbaux ont été dressés au cours de cette manifestation, parmi lesquels 80 en lien avec la détention ou la consommation de stupéfiants, 12 pour alcoolémie, 52 pour des infractions à la police de la route et plus de 100 pour circulation interdite sur un chemin forestier. Par ailleurs, 12 suspensions de permis de conduire ont d’ores et déjà été prononcées pour une durée de 6 mois", a affirmé la préfecture de l'Isère.

Plusieurs rassemblements de ce type ce week-end en France

Le rassemblement s’inscrivait dans le cadre d’un évènement national non officiel baptisé « la nuit des meutes » en hommage à Steve Maia Caniço, décédé en juin 2019 après une chute dans la Loire à Nantes le soir de la Fête de la musique. Les participants dénoncent également la répression constante, selon eux, vis-à-vis des fêtes libres.