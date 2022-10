Un grave accident de la circulation s'est produit ce lundi à hauteur de Roye, à l'angle de la D1017 et de la D221. Une déviation va être mise en place.

Roye : un grave accident de la route entre un camion et une voiture

Un accident de la route s'est produit ce lundi en fin de matinée à hauteur de Roye (Somme). Il s'agit d'une collision entre un camion et une voiture, au niveau du croisement entre la D221 et la D1017, qui sert de contournement de la commune.

Une déviation a été mise en place, puis une circulation alternée. Pompiers, gendarmerie et Samu sont sur place. Selon le premier bilan, trois personnes sont blessées et en cours de bilan par le SAMU. Plus d'informations à venir.