Ruben, tué pour une rivalité entre trafiquants de drogue : oui pour l'accusation, non pour la défense

Depuis ce vendredi, un homme de 29 ans est devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, poursuivi pour l'assassinat, le 11 octobre 2019, de Ruben, âgé de 22 ans, quartier des Dervallières, à Nantes . Comme lors de l'instruction, l'accusé, 30 ans le mois prochain et sans casier judiciaire, a redit au début de son procès être l'auteur des deux coups de feu mortels. Mais il nie le fait d'avoir voulu tuer Ruben. Encore moins d'avoir prémédité son geste.

Un appel à témoins non officiel via les réseaux sociaux

Ce vendredi après-midi est entendu le directeur d'enquête. Les investigations menées concluent à une rivalité entre trafiquants de drogue : la victime et des amis investissant depuis plusieurs semaines le "terrain" de la victime. Une vision que ne partage pas l'avocat de l'accusé souhaitant ainsi écarter un mobile et donc une éventuelle préméditation de la part de son client. Celui-ci est poursuivi pour assassinat et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Si l'accusé prend rapidement la fuite après les faits, en Albanie, le pays de ses parents, selon l'enquêteur, son nom circule très vite dans le quartier des Dervallières et sur les réseaux sociaux. Il faut le retrouver "mort ou vif"

voilà ce qui est écrit sur "l’appel à témoins non officiel" précise l’enquêteur.

L’accusé , cheveux mi-long et calvitie naissante sur l'arrière du crâne, est décrit comme passant ses journées à jouer à la console vidéo. Il ne "deale" pas selon son avocat. D'ailleurs indique Maître Archibald Celeyron, entre la victime, ses amis, ceux de l'accusé et l'accusé, sur les six protagonistes de la scène, seul son client n'est pas référencé dans les fichiers de la police pour des affaires de drogue. Il a bien eu un renseignement faisant état de suspicion en 2016, mais les policiers n'ont pas donné suite, faute de moyens. Me Celeyron fait aussi remarquer que lors des perquisitions chez le père ou la mère de l'accusé, pas de drogue, ni matériel pour la conditionner. Il avance la thèse d'un homme qui tire car il a peur après une agression en 2018. De celle-ci, l'accusé ne veut pas dire grand chose.

Lors de l'enquête, un ami de l'accusé dit l'avoir raisonné juste avant le drame

Mais lors de l’enquête, et le policier entendu à la barre ce vendredi après-midi le rappelle, l’un des amis de l'accusé affirme que celui-ci vend du cannabis. Et même moins cher que les autres vendeurs. Et ça, ça ne leur plaît pas Dans la journée, voyant Ruben faire son commerce devant son immeuble, alors que lui a ses habitudes dans le hall, "l'Albanais" l’aurait menacé verbalement. La victime lui aurait rétorqué qu’il peut bien revenir "armé" : "il n’a pas peur".

Un ami confie avoir tenté de raisonner l'accusé pendant plus d'une heure, mais ce dernier préfère revenir devant l’immeuble et faire face à Ruben et ses deux copains. Cette fois, muni d’un fusil à pompe, volé quelques années plus tôt et que l'accusé a récupéré quelques mois avant le drame. Et le visage dissimulé par une cagoule. Il tire à deux reprises.

Les deux amis de l'accusé présents le jour du drame, comme ceux de la victime, doivent être entendus en début de semaine prochaine par la cour d'assises.

>>>Le verdict est attendu jeudi 2 février