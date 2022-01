Rubis a trouvé une nouvelle famille d'accueil et pourra continuer à couler des jours heureux à Saint-Gilles

C'est la belle histoire du jour sur France Bleu Gard Lozère, celle de Rubis, un cochon femelle domestique de trois ans. Ses actuels propriétaires, un couple de Saint-Gilles, doivent s'en séparer pour des raisons personnelles. Rubis aurait pu se retrouver abandonnée, voire même connaître un sort plus funeste, mais finalement l'histoire se termine bien. Grâce à l'association nîmoise "Toutous et minous", Rubis a trouvé une nouvelle famille d'accueil chez un autre couple de Saint-Gilles. Et elle pourra continuer à couler des jours heureux à quelques kilomètres à peine de son actuelle maison.

Un soulagement pour Yann, son actuel propriétaire : "Je ne voulais pas la faire tuer bien sûr et je voulais qu'elle trouve une famille d'accueil où elle se sentira bien et pas chez quelqu'un qui va la balancer comme ça dans un coin sans s'en occuper". Et apparemment Rubis a eu de la chance puisque, même si l'adoption officielle n'aura lieu que ce jeudi, Rubis a déjà rencontré une fois ses futurs "parents" et le premier contact s'est parfaitement déroulé raconte Yann : "On a appelé Rubis et elle est venue directement, ce qui n'est pas toujours le cas quand il y a du monde. Le monsieur du couple lui a donné du pain et le courant est passé tout de suite".

Attachante

Rubis, est un animal très attachant si l'on en croît Yann : "Elle aime jouer, se balader, en fait c'est comme un chien mais même en mieux parce qu'elle est très propre. Elle fait ses besoins toujours au même endroit et pas n'importe où comme tous les chiens". Cerise sur le gâteau, malgré la séparation, Yann pourra continuer à voir Rubis : "Sa nouvelle famille m'a autorisé à venir lui rendre visite et s'il y a des soins vétérinaires par exemple je les prendrai à ma charge. Même si elle n'est plus à moi, elle reste ma fifille (sic)".

Un scénario rêvé pour Gloria Féron, présidente de l'association nîmoise "Toutous et minous" qui a servi d'intermédiaire et qui rappelle tout de même que ce type d'adoption n'est pas banal et qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il faut s'occuper d'un cochon comme de n'importe quel autre animal. Cela ne l'empêche pas de savourer son bonheur d'avoir mené cette opération à bien en quelques jours à peine : "C'est une très bonne nouvelle pour moi-même, pour Yann et pour le nouveau couple qui est ravi d'accueillir Rubis. Dans cette histoire, tout le monde est content et Rubis aussi".

Rubis est habituée à vivre avec d'autres animaux - Yann