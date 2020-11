Rue d'Aubagne à Marseille : l'ancien adjoint au maire Julien Ruas et le syndic mis en examen

Un peu plus de deux ans après le drame de la rue d'Aubagne. L'ancien adjoint de Jean-Claude Gaudin, Julien Ruas, et le syndic sont mis en examen et poursuivis pour homicides et blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui.