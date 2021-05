Rue de Bourgogne à Orléans, le 19 mai n'est pas le retour de la bamboche à plein temps

C'est la rue d'Orléans la plus animée, habituellement, avec ses nombreux bars et ses restaurants. La rue de Bourgogne s'apprête à retrouver un peu de vie normale, mais tous les établissements ne rouvriront leurs terrasses dès ce 19 mai, beaucoup préfèrent encore attendre des jours meilleurs.

Geffroy Duverger a le sourire. Le patron du bar "Les Dix Fûts", rue de Bourgogne à Orléans, a décidé de rouvrir son établissement dès ce 19 mai, à 14h. En terrasse, bien sûr, comme le permet le calendrier de sortie des restrictions sanitaires face à l'épidémie de Covid 19. "C'est surtout pour revoir du monde, redonner le sourire aux gens, et puis pour se faire du bien" explique le jeune homme. "Mais c'est clairement symbolique".

Lui a prévu de travailler seul, et de laisser ses salariés au chômage partiel. Et quand il fait le compte de ses collègues qui rouvrent dès ce mercredi, dans la rue, il avoue que le bilan est assez faible. "Moi j'estime qu'on sera environ la moitié à rouvrir. Mais je comprends ceux qui ne rouvrent pas. Nous aux "Dix Futs", on va pouvoir installer quatre tables, seulement. Malgré la pluie, c'est sûr que ce sera vite plein" !

Certains attendent le 9 juin et le recul du couvre-feu

Un peu plus bas, au Moog, au coin de la rue de Bourgogne et de la rue de l'Empereur, Thierry Deraime s'apprête lui aussi à rouvrir sa terrasse, "dès midi". Le gérant de ce bar branché et de plusieurs restaurants à Orléans, par ailleurs membre de l'UMIH 45, l'Union des métiers de l'hôtellerie, se dit heureux d'avoir réintégré son bureau, au-dessus de l'établissement. "On rouvre parce qu'on a une grande terrasse, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, et ça fait du bien, sur les réseaux sociaux. Et puis parce que les salariés voulaient vraiment reprendre. Mais on ne va travailler qu'à 30% de notre activité habituelle".

La rue de Bourgogne à 24 heures de la réouverture des terrasses, le 19 mai © Radio France - Anne Oger

Autour de lui, beaucoup de bars resteront fermés. Ils attendront le 9 juin de pouvoir accueillir du public à l'intérieur, et puis surtout le recul du couvre-feu à 23 heures. "Pour les restaurants, avec le couvre-feu à 21h, ça va être compliqué, ils ouvriront plus tôt, mais les gens ne viendront pas manger à 16h ! Ils ne pourront faire qu'un seul service".

Malgré tout la rue revit, s'active. Les portes des établissements s'ouvrent, les chaises s'empilent, les collègues se retrouvent, se racontent leurs sept mois de fermeture, parlent de la météo. Les prévisions ne sont pas très bonnes pour ce mercredi, mais Geffroy Duverger en est certain : il aura des clients.