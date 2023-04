Immeubles effondrés à Marseille : "Je tremble", "J'ai rêvé d'une explosion", les personnes évacuées témoignent

Une semaine après, les habitants du Camas sont encore sonnés par les effondrements du 17 de la rue de Tivoli , dans le 5ᵉ arrondissement de Marseille. Huit personnes sont mortes suite à ce drame qui a bouleversé la ville. Au total, 200 familles, soit 303 habitants, n’ont toujours pas retrouvé leur logement et les 43 immeubles évacués en urgence sont toujours en cours d’inspection par les services techniques de la ville, des architectes et experts. Un hommage est prévu ce dimanche à 11h30 à l'appel de l'association Marseille en Colère .

"Je ne peux pas sortir de l'hôtel, j'ai trop peur"

Le quartier rouvre peu à peu, rue par rue. Certains habitants sont autorisés à repasser chez eux pour prendre des affaires. Mais les stigmates sont encore bien présents. Notamment pour les habitants évacués qui ont encore beaucoup de mal à gérer le traumatisme. Diana a été relogée dans l'hôtel Ibis en face de la gare Saint-Charles. "Je ne peux pas sortir de l'hôtel, j'ai trop peur. C'est terrible", répond-elle quand on lui demande de nous rejoindre hors de l'établissement. "Je tremble tous les matins, dès que j'ouvre mes yeux, à six heures. Je vois les cailloux, les gravats, le sable, l'immeuble surtout. Je n'arrive pas à oublier cette image", assure-t-elle.

Le choc a été encore plus violent et rude pour Florence. Elle rentrait du travail au moment de la déflagration : "J'étais dans la rue dix minutes avant, je m'en souviens, car j'ai vu un ami. Puis, je suis rentrée pour me faire à manger et j'ai été projetée en arrière, dans mon appartement", relate-t-elle calmement avant de confier qu'elle a "rêvé d'une explosion" cette nuit. "Quand l'immeuble s'effondre, on ne réalise pas trop ce qui se passe. Mais là, avec le contrecoup, on a des douleurs, des maux de tête et on comprend ce qui se passe. C'est plus dur à présent", assure cette maman.

"Je n'ose pas passer devant la rue, je dévie à gauche"

Même si certains habitants du quartier assurent que "la vie a repris", certains restent encore très choqués même s'ils vivent à quelques encablures de la rue en question. "Je n'ose pas passer devant la rue, je dévie à gauche", assure Monique, cette sexagénaire qui a aidé bénévolement lors des collectes. "Je pense trop aux victimes... On est encore sous le choc", avoue-t-elle. Carine, cette habitante de la Plaine, s'arrête pour observer les opérations à l'œuvre, derrière le cordon de police : "On oublie dans la vie quotidienne et quand on repasse là, on est re-saisi par l'ampleur du drame quand on regarde la rue de Tivoli."

