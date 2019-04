Ruée vers Notre-Dame de Paris à la médiathèque et dans les librairies d'Évreux

Évreux, France

"Je n'en ai plus", répond inlassablement Annick Lesage, responsable du rayon littérature et beaux-arts chez Gibert à Évreux. Les quatre exemplaires que la libraire avait en stock sont partis dès mardi, que ce soit l'édition de poche en Folio - préfacée par le prix Nobel de littérature 2003 J.M. Coetzee - ou dans la prestigieuse collection Pléiade chez Gallimard. Les beaux livres sur Notre-Dame de Paris ou sur Viollet Le Duc ont également trouvés preneurs. En cherchant un peu, on trouve encore UN seul exemplaire, au rayon jeunesse , un texte abrégé, "mais les gens veulent le texte intégral" ajoute Annick.

Les clients veulent Notre-Dame tout de suite, mais on n'est pas certain qu'ils le liront"

Tout, tout de suite, c'est un peu la frénésie de l'époque pour la libraire. Annick Lesage a donc fait une demande de réassort, auprès du représentant, sans être sûre d'obtenir les précieux livres, "on est des milliers à faire la demande en même temps" et craint la rupture de stock. Elle avait déjà connu le même engouement lors du décès de Jean d'Ormesson.

Plus aucun exemplaire du texte de Victor Hugo dans le rayon littérature de Gibert à Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Chez Cultura, le dernier exemplaire est aussi parti, il fait désormais compter une bonne semaine pour obtenir le livre.

Succès également à la médiathèque

La médiathèque Rolland Plaisance d'Évreux possède plusieurs éditions de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Là aussi, le succès est au rendez-vous.

Notre-Dame de Paris, un livre très emprunté à la médiathèque Rolland Plaisance d'Évreux (capture d'écran) © Radio France - Laurent Philippot

Au deuxième étage, on peut encore trouver un format poche. Quelques éditions pour la jeunesse sont toujours disponibles, ainsi que des éditions de 1852 et 1889 qui appartiennent au fonds patrimonial de la médiathèque Rolland Plaisance. Il est aussi possible de trouver le livre que tout le monde veut dans les bibliothèques annexes de Navarre, Nétreville ou la Madeleine.