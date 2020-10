Rugby Biarritz Olympique : Jean-Baptiste Aldigé débouté de sa plainte contre le quotidien Sud Ouest

Le président du directoire du Biarritz Olympique Pays Basque, débouté de l'ensemble de ses requêtes contre le quotidien Sud-Ouest. Jean-Baptiste Aldigé demandait que le journal, et son site web, retirent l'ensemble des articles traitant d'une entrevue avec des supporters du club enregistrée à son insu. A son procès, son avocat parlait d'un homme "blessé, quasi dépressif". Mais le tribunal des référés de Bordeaux a seulement retenu une question de forme: il manque la mention du responsable légal du site web sur le contrat d'huissier, suffisant pour rejeter la plainte.

La défense de Jean-Baptiste Aldigé réfléchit maintenant soit à faire appel de cette décision, soit à tout recommencer à zéro et établir un nouveau constat d'huissier.

Le 28 septembre, France Bleu Pays Basque, citant une source proche, révélait la plus grande partie de la teneur de cet entretien entre le président et des supporters. Pendant plus de quatre heures, Jean-Baptiste Aldigé en mots fleuris tapait à tour de rôle sur la maire de Biarritz, certains joueurs ou encore la presse locale. Il ne s'était pas rendu à l'audience, son avocat arguant d'un arrêt maladie, une interruption temporaire de travail de 11 jours délivrée par le médecin du club qui lui avait même prescrit des antidépresseurs.

Dans le camp d'en face, l'avocate de la défense avait mis en avant qu'il n'y avait absolument pas d'atteinte à la vie privée. "Les propos sont certes d'ordre privé mais ne révèlent rien de l'intimité de Jean-Baptiste Aldigé" souligne Me Valérie Sampé. Elle précisait que les articles évoquent des thèmes abordés dans l'enregistrement comme la politique, l'économie ou le sport mais en aucun cas la vie sentimentale ou familiale ni même la personnalité du président du directoire du club biarrot.