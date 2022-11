Le rugbyman international de Montpellier Mohamed Haouas bientôt jugé pour violences et destruction de biens

Le rugbyman international de Montpellier Mohamed Haouas est de nouveau dans la tourmente. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 13 janvier 2023. Il sera jugé pour violences aggravées et destruction de biens, faits commis huit ans auparavant, un matin de janvier 2014, dans une boulangerie de Montpellier. En début d'année, le pilier du Montpellier Hérault Rugby (MHR) a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour plusieurs cambriolages commis à la même époque.

Une époque trouble pour Mohamed Haouas

La boulangerie en question est située entre les Prés d'Arènes et Tournezy. Le jour du 1er de l'An 2014, aux alentours de 8 heures, Laurent M., patron de la discothèque l'Absolu, à Saint-Jean-de-Védas, s'y rend après la fermeture de son établissement, en compagnie de son directeur commercial, de sa fille et d'une amie à elle.

Mohamed Haouas arrive à son tour et il n'est pas seul. Cinq amis sont avec lui, certains fortement alcoolisés. Le solide rugbyman croise la jeune fille qui attend son père devant la boulangerie et, d'après elle, il l'a bousculée et menacée de la violer. Fou furieux, le père sort et frappe Mohamed Haouas au visage. À partir de là, la situation dégénère complètement.

Présenté comme le leader

Le gérant de boite de nuit est tabassé. Lui-même est muni d'une barre de fer et il donne quelques coups mais, surtout, il en reçoit : des coups de pied, des coups de poing, alors qu'il est au sol. Des chaises volent, la boulangerie est vandalisée. Mohamed Haouas est désigné par plusieurs témoins comme le leader, le plus virulent. Et c'est confirmé par les images des trois caméras installées dans le commerce.

Dans la bagarre, Laurent M. est trainé dehors et frappé jusqu'à ce que son fils, appelé à la rescousse par le directeur commercial, tire un coup de feu en l'air, avec un pistolet gomme-cogne (chevrotines de caoutchouc) selon lui. L'arme n'a jamais été retrouvée, toujours est-il que l'effet de surprise leur permet de regagner leur SUV et de prendre la fuite.

Il nie et minimise sa participation

Mohamed Haouas, 28 ans ans aujourd'hui nie avoir agressé la jeune femme et donc être à l'origine de cette bagarre. Il est poursuivi pour violences aggravées par deux circonstances : en réunion et avec usage ou menace d'armes (chaises et barre de fer). Les cinq autres personnes qui l'accompagnaient, des hommes âgés de 27 à 38 ans, sont également renvoyées devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées par les deux mêmes circonstances.

