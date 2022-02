Le rugbyman international de Montpellier Mohamed Haouas jugé pour cambriolages

Maintes fois reporté, le procès du rugbyman montpelliérain Mohamed Haouas se tient ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. À la veille du début du Tournoi des six nations, le pilier du XV de France, bientôt 28 ans, comparait aux côtés d'un trentenaire pour plusieurs cambriolages en réunion commis il y a près de huit ans. Ce sont des bureaux de tabac qui étaient pris pour cible.

Des bureaux de tabac pris pour cible

Ce sont principalement quatre cambriolages et une tentative qui sont reprochés à Mohamed Haouas, commis entre février et avril 2014 à Montpellier et Saint-Gély-du-Fesc : vol de cartouche de cigarettes, jeux à gratter, timbres fiscaux, argent liquide. L'enquête a mis en évidence, notamment avec la vidéosurveillance, une manière d'opérer identique d'un cambriolage à l'autre.

De l'ADN sur la frontale

À chaque fois, deux ou trois individus gantés, cagoulés, lampes frontales et barres de fer. Ils s'introduisent par effraction, généralement la nuit, avec un pied de biche. Le boitier de l'alarme est arraché. Et puis il y a cette voiture : à une exception près, toujours la même, une C3 volée avec des fausses plaques.

Il a toujours nié

L'élément le plus accablant pour Mohamed Haouas, est son ADN retrouvé sur l'élastique d'une lampe frontale abandonnée dans l'un des bureaux de tabac, le 19 février 2014. Les enquêteurs s'appuient aussi le gabarit de l'un des suspects qui apparait sur les images et qui ressemble au sien, lui qui mesure 1m85 pour plus de 100 kg. Jusqu'à maintenant, Mohamed Haouas a toujours été formel : il n'a participé à aucun cambriolage.

Qui est Mohamed Haouas ?

Ce qui est sûr, c'est qu'entre l'époque des faits, où il vivait à la Pergola, et aujourd'hui, la vie de Mohamed Haouas a radicalement changé. "Il a grandi dans un quartier sensible, très populaire de Montpellier, où il est plus facile de devenir un délinquant qu'un sportif de haut niveau" fait remarquer son avocat Me Marc Gallix. "Grâce au sport et grâce à tous les efforts qu'il a consenti, il est devenu le joueur que tout le monde connait, c'est à dire un joueur professionnel au sein du club de Montpellier et le pilier droit de l'équipe de France, ce qui est une trajectoire exceptionnelle."

Du quartier....

Elevé par sa mère, Mohamed Haouas a d'abord pratiqué le taekwondo et un jour, grâce à son physique, il se fait remarquer par un éducateur d'Hérault sport, structure émanant du Conseil départemental, qui lui conseille d'essayer le rugby. Il rejoint alors l'école du Montpellier Hérault Rugby (MHR), il a 15 ans.

Juste après les faits dont il sera question au tribunal correctionnel, Mohamed Haouas s'engage dans l'armée et tout naturellement devient membre de l'équipe de rugby de la Marine nationale. Ses performances lui valent d'être sélectionné en équipe de France militaire dès 2015.

... à l'équipe de France

En 2017, pour la première fois, il joue son premier match de Top 14 avec le MHR contre Agen. Trois ans plus tard, il est appelé par Fabien Galthié en équipe de France pour préparer le Tournoi des six nations et il est titularisé pour le premier match du Tournoi face à l'Angleterre.

Me Gallix ne voit pas comment le tribunal ne pourrait pas tenir compte de ce parcours. "Les faits qu'on lui reproche remontent à 2014. En huit ans, il fait la démonstration que c'est un garçon bien, un garçon apprécié de tous et qui a réussi. Il s'est marié, il a deux enfants, il a acheté une maison. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui veulent s'en sortir".