Rugby : l'ASM Clermont-Auvergne débouté de sa demande de suspension du contrat de Mohamed Haouas

Cette première bataille est donc perdue pour le club jaune et bleu**. L'ASM Clermont-Auvergne a été débouté de sa demande visant à suspendre le contrat de Mohamed Haoua**s. En effet, le club auvergnat ne souhaite pas que le pilier droit intègre son XV la saison prochain suite à ses ennuis judiciaires et sa condamnation à un an de prison ferme pour violences conjugales.

Voilà pourquoi le club a intenté une action en justice pour demander l'annulation pure et simple du contrat au motif du vice de consentement. Le club estime en effet qu'après les déboires judiciaires du pilier droit son profil ne correspond pas à celui qu'il a engagé. Mais la décision sur le fond n'interviendra qu'à l'automne.

D'ici là le club qui ne veut pas voir le joueur porter ses couleurs a intenté une action en référé, c'est-à-dire en urgence, pour faire suspendre le contrat. La décision est tombée aujourd'hui 26 juin 2023, le club Clermontois est donc débouté. En revanche, Mohamed Haouas, qui réclamait 390.000 euros, l'équivalent d'un an du salaire, à titre de provision avant le jugement sur le fond a été débouté, tout comme sur sa demande de 50.000 euros pour le préjudice moral et de carrière "en raison de l'atteinte à l'image de l'homme, du salarié et du joueur" .

Dans sa décision le conseil des prud'hommes juge les demandes de l'ASM Clermont-Auvergne infondées et les demandes de Mohamed Haouas comme relevant de la procédure abusive.