Rugby XV de France : le grand chelem clermontois pour affronter l'Ecosse samedi à Edimbourg

Les sept joueurs de l'ASM Clermont retenus pour disputer la prochaine coupe du monde au Japon seront titulaires ce samedi en Ecosse. Arthur Iturria rejoint Slimani, Vahaamahina, Lopez, Raka, Fofana et Penaud dans le XV de départ.

Clermont-Ferrand, France

Le XV de France aura une forte ossature auvergnate pour le 2e match préparatoire des tricolores à la prochaine coupe de monde de rugby au Japon (du 20 septembre au 2 novembre). Jacques Brunel a choisi de titulariser le 3e ligne clermontois Arthur Iturria à la place du Toulousain François Cros. Le sélectionneur tricolore refait confiance à Rabah Slimani et Sébastien Vahaamahina dans le pack, mais aussi à Camille Lopez associé à Antoine Dupont en charnière. La ligne de trois quarts est une nouvelle fois composée d'Alivereti Raka, Wesley Fofana et Damian Penaud (avec Fickou et Ramos qui remplace Médard).

Après une victoire convaincante et séduisante samedi dernier à Nice face à l'Ecosse (32 à 3), les Bleus affrontent à nouveau le XV au chardon, cette fois à Édimbourg. Les Clermontois auront notamment en face d'eux leur coéquipier Greig Laidlaw. L'équipe de France disputera un 3e match de préparation le vendredi 30 août contre l'Italie au Stade de France.