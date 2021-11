Rugby : le XV de France dompte les Pumas

Ce samedi 6 novembre, au Stade de France, pour son premier match devant son public depuis le début de la crise du Covid-19, les Bleus se sont imposés 29-20 face aux Pumas argentins après un match avec du bon et du moins bon.

Longtemps malmenés, les Bleus ont fait la différence en 2ème mi-temps. Les hommes de Fabien Galthié ont accéléré au retour des vestiaires pour gagner. Et ils ont pu compter sur les très belles performances de deux jeunes joueurs qui disputaient leur premier match en bleu au stade de France, Thibaut Flament et Melvin Jaminet.

Garder l'avantage jusqu'au bout

Après deux pénalités passées par Melvyn Jaminet en début de match, Matthieu Jalibert s'est fait contrer sur un renvoi et Tomas Cubelli a aplati entre les poteaux pour donner l'avantage aux Pumas à la 22e minute (6-7). En deuxième période, les Français ont marqué deux essais, par Thibaud Flament et Peato Mauvaka, et Jaminet a réussi deux nouvelles pénalités.

Malgré un essai de Santiago Carreras inscrit en toute fin de match pour l'Argentine, la France a quand même décroché la victoire. Pour Fabien Galthié, l'essentiel est là : les Bleus ont pour une fois su garder leur court avantage jusqu'au bout.

Le public, un vrai soutien pour les Bleus

Tout au long du match, le XV de France a pu compter sur un soutien de poids, leur public. Les 55 000 spectateurs ont poussé les Bleus tout au long du match pour au final, être un allié de taille.

Le deuxième match des Bleus, dans cette Tournée d'automne, aura lieu dimanche prochain, à Bordeaux. Ce sera face à la Géorgie.