Rugby : les Françaises battent la Nouvelle-Zélande devant 12 000 personnes à Pau

Le public était chaud, dans les tribunes du stade du Hameau de Pau (Pyrénées-Atlantiques) à l'occasion de ce choc de tournée d'automne entre l'équipe de France féminine de rugby et la Nouvelle-Zélande, et il a été servi ! Les Françaises ont battu les championnes du monde en titre 38 à 13, marquant 6 essais contre 1 pour leurs adversaires.

Christophe et Didier ont été ravis de leur premier match de rugby féminin. © Radio France - Manon Claverie

Le match se jouait quasiment à guichet fermé : 12 000 spectateurs ont mis l'ambiance pendant 80 minutes.

Une victoire qui fait du bien à 1 an de la coupe du monde

À un an de la coupe du monde de rugby féminin, c'est le deuxième gros succès des Bleues dans cette tournée d'automne après leur victoire contre l'Afrique du Sud la semaine dernière (46 à 3 !). Après le match la 3e ligne Romane Ménager retenait "l'engagement, le fait d'avoir réussi à tenir tout le match à cette intensité là. C'est rassurant, on se sentait en forme et le match l'a traduit".

Mais pour la demi de mêlée Caroline Drouin, "le gros morceau reste les Anglaises", qu'elles affronteront en février lors du tournoi des 6 Nations. "On sait qu'elles sont premières mais on est en bonne voie pour aller les chercher et devenir nous-mêmes la première nation".