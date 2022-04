Rugby Santé : elles mettent leur cancer à terre sur le terrain

Ce n'est pas l'équipe de rugby dont on parle le plus en Charente-Maritime, pourtant elle grossit de semaine en semaine : la section Rugby Santé du club de La Rochelle, constituée en septembre dernier. 25 joueurs, pour la majorité de femmes atteintes de cancer, en soin ou en guérison.

Quelques mois en arrière, c'était les séances de chimiothérapie qui rythmaient sa vie. Désormais tous les lundi soirs, c'est cours de rugby pour Katia, 50 ans, en rémission d'un cancer de l'intestin. "J'avais énormément perdu au niveau du souffle, de l'endurance... Quand on m'a parlé rugby, je n'étais pas du tout pour. Aujourd'hui, je suis devenue fan, et accro", raconte Katia.

Au départ 10, 24 joueurs composent aujourd'hui la section Rugby Santé du club de La Rochelle, constituée en septembre dernier. Pour la majorité, des femmes atteintes de différents cancers, en soin ou en guérison. Comme une thérapie de groupe, elles se donnent rendez-vous tous les lundi soirs, à 19h, à la Plaine des Jeux Colette Besson.

Si l'équipe est avant tout composée de joueurs malades ou en rémission de cancer, elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent partager le terrain. © Radio France - © Romane Brisard

Adapter le jeu aux séquelles

"C'est un rugby adapté, où nous ne sommes pas malmenées", explique Katia. Au bord du terrain, on garde un œil sur les battements de cœur des joueuses à l'aide de cardiofréquencemètre. Les recrues répondent également à un questionnaire de santé avant début de la séance. "C'est du rugby touché, sans plaquage", précise Steven Sparks, entraîneur de l'équipe et du Stade Rochelais. "C'est très simple : on se touche avec les mains, pour le reste, ce sont les mêmes règles".

On communique, aussi. Si les joueurs montrent des signes de fatigue, ils n'ont qu'à faire un signe à leur entraineur pour passer, par exemple, à l'arbitrage. La plupart du temps cependant, "sur le terrain, on n'en parle pas du tout", précise Steven. Camille, 28 ans, en rémission d'un cancer du sein, lui fait écho : "c'est ça qui fait du bien aussi, le temps d'une heure, ne pas entendre parler 'maladie'. On libère tout, on vide son esprit, et ça nous permet de repartir plus fortes au combat". Et l'entraîneur, de conclure :

"C'est des guerrière : pour être rugbywoman, il faut déjà une certaine niaque, et pour affronter le cancer aussi".

Les entraînements ont lieu tous les lundi soirs à la Plaine des Jeux Colette Besson de La Rochelle, sous l'œil attentif de Steven Sparks. © Radio France - © Romane Brisard

L'esprit d'équipe

Pendant le jeu ou durant la pause, les mêmes éclats de rire. La cohésion de groupe et l'esprit d'équipe, c'est aussi ça que les joueuses viennent chercher ici. "Lorsqu'on est à l'hôpital, on est très bien accompagnées. Quand on arrête les traitements, quelque part, ça fait un grand vide. Alors se donner des rendez-vous au stade, c'est motivant : il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance entre nous", sourit Katia. Idem du côté de Camille : "J'avais besoin d'un exutoire, de voir du monde, car on se renferme beaucoup avec la maladie. Le rugby m'a permis de retrouver ce lien social".

Un moment de bonheur qui participe aussi, et c'est prouvé, à la rémission de certains malades. Membre de l'équipe, Anne est également la kinésithérapeute de plusieurs joueuses. La spécialiste du cancer du sein explique : "les femmes qui font du sport, c'est entre 30% et 50% de récidive de mois que les autres".

Alors qu'elle observe les joueuses, ses yeux se remplissent de larmes. "J'en vois une, là, qui est une de mes patientes. Il y a un an, elle ne mettait pas un pied devant l'autre. De la voir faire l'entrainement entier, c'est une belle récompense professionnelle et personnelle". Rugby : 1. Cancer : 0.