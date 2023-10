Rugby : un joueur du SAP Parthenay gravement blessé lors d'un match en Charente-Maritime

Dimanche 1er octobre, un joueur de l'équipe réserve de rugby du SAP Parthenay s'est gravement blessé pendant la rencontre qui opposait son club à celui de Puilboreau. Pendant la deuxième mi-temps du match qui se déroulait en Charente-Maritime, il ne s'est pas relevé après un plaquage. Une "action anodine", précisent plusieurs personnes présentent au match.

Les secours ont rapidement été appelés, et l'hélicoptère du Samu 86 est intervenu, précise Régis Clergeau, photographe présent à la rencontre. Le joueur a été transporté dans un état grave à l'hôpital.

La rencontre d'après annulée

Le SAP Parthenay précise ce mardi que le joueur est toujours hospitalisé après avoir été opéré lundi. Tous attendent désormais des nouvelles des médecins pour en savoir plus sur son état de santé. Il est notamment touché au niveau des jambes. Dimanche, vu les circonstances, les deux clubs et les arbitres ont décidé d'annuler le match qui devait se dérouler juste après entre les équipes Première, et sera "reporté à une date ultérieure".

Sur les réseaux sociaux, le club de Puilboreau a tenu à "adresser tout son soutien au joueur et à son Club". De nombreuses personnes ont également envoyé des messages de soutien au joueur du SAP Parthenay et à sa famille, espérant avoir des nouvelles dans les prochains jours sur son état de santé.