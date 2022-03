La photographe du club de rugby de Sarlat agressée lors du match face à Belvès

Le parquet de Bergerac confirme que deux plaintes ont été déposées ce mardi 8 mars pour des violences commises lors du match des équipes B entre Sarlat et Belvès le dimanche 6 mars dernier. La photographe du club a reçu une interruption temporaire de travail supérieur à 8 jours précise le parquet.

Deux plaintes ont été déposées après les violences lors du match des équipes réserves entre Sarlat et Belvès, ce dimanche 6 mars confirme le parquet de Bergerac à France Bleu Périgord. La photographe du club de Sarlat et le capitaine ont déposé plainte ce mardi 8 mars. Lors du match, une bagarre générale a éclaté sur le terrain entre les joueurs de l'équipe B et la photographe de Sarlat, qui se trouvait en retrait du terrain a reçu des coups.

La photographe du club de Sarlat a porté plainte pour violences contre X. Une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours lui a été délivrée précise le parquet de Bergerac. La jeune femme, employée en tant que photographe indépendante par le club, est très choquée. Le capitaine de l'équipe B de Sarlat a également porté plainte. Sur les images tournées par le club de Sarlat, on voit à environ 1 heures et 36 minutes, un joueur de Belvès le frapper devant l'arbitre.

Le parquet de Bergerac confirme que des auditions vont avoir lieu. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Sarlat.

Suite à ces violences, le match a été arrêté par l'arbitre, cinq minutes avant la fin de la rencontre sur le score de 20 à 13.

