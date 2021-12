Rugby : un jeune hospitalisé après une bagarre entre les Crabos du BO et Pau

Un jeune de la Section Paloise a été hospitalisé après avoir eu la mâchoire fracturée par un joueur biarrot à l'issue d'un match de rugby entre les Crabos du Biarritz Olympique et la Section Paloise ce samedi. Une bagarre générale a éclaté une fois la rencontre terminée. L'agresseur a été exclu de l'association BO.

Un match sans tension selon les dirigeants

Le match entre les juniors du BO et la Section Paloise se déroulait pourtant sans tension, indiquent les dirigeants et s'est achevé sur un score nul, 20 partout. Mais à l'issue de la partie, ce samedi 18 décembre 2021, une bagarre générale a éclatée entre les jeunes des deux clubs sur la pelouse. Un jeune de la Section Paloise, qui filmait la rencontre, a reçu coup de poing de la part d'un jeune des Crabos, qui ne participait pas, lui non plus, au match.

Le jeune opéré ce lundi matin

"Notre joueur n'était ni titulaire ni remplaçant, explique le président de l’association Section Paloise Pierre Desclaux. Le staff lui avait demandé de filmer la rencontre, et à la fin du match il est rentré sur le terrain pour féliciter ses camarades, et cet individu de Biarritz lui a décroché par derrière un violent coup de poing, une bagarre s'en est suivie, vite arrêtée. On soupçonne une double fracture de la mâchoire malheureusement". Le jeune qui a passé plus de 48 heures hospitalisé à la clinique Belharra à Bayonne, a été opéré ce lundi matin.

"C'est un match où il ne s'est rien passé de particulier, si ce n'est un match très serré, très accroché, explique de son côté David Couzinet, le président de l’association BO. A la fin au moment de se serrer la main, certains joueurs se sont un peu branchés et accrochés et ça a fini en bagarre générale sur le terrain. Il n'y a pas de public qui est entré sur la pelouse, si ce n'est deux joueurs en civil, et c'est celui côté biarrot qui a frappé celui côté palois." Selon le dirigeant, un joueur biarrot a aussi été blessé avec 25 points de suture à la lèvre et une dent enfoncée, mais sans savoir si la blessure est survenue lors du match ou pendant la bagarre.

Le jeune biarrot exclu de l'association BO

Le joueur biarrot, qui avait été sanctionné il y a un mois pour des faits similaires et qui ne jouait pas la rencontre a été puni, indique David Couzinet. "Il est à ce jour exclu de l'association, c'est un jeune qui a été recruté cette année, de moins de 17 ans, ajoute-t-il. On est désolés en tant que dirigeants, on le déplore, on a été réactifs puisque ce joueur est exclu, il ne portera plus le maillot du Biarritz Olympique."

Les deux dirigeants se sont en effet appelés pour en discuter ce lundi matin. Pierre Desclaux qui précise que si les parents décident de porter plainte, le club se constituera partie civile.