"Rumeurs infondées" : Eric Coquerel dément toute violence sexuelle dans une tribune

Il avait annoncé sa démarche, c'est donc dans le JDD ce dimanche qu'Eric Coquerel publie une tribune pour contester des rumeurs de harcèlement ou de violences sexuelles relayées ces derniers jours par la féministe Rokhaya Diallo alors que le député de la France Insoumise vient d'être élu à la très convoitée présidence de la Commission des finances de l'Assemblée.

Les mises en question publiques se basent sur un signalement précis, sinon c’est la porte ouverte à l’arbitraire

L'élu de Seine-Saint-Denis parle de "rumeurs infondées" et se défend de "tout comportement délictuel". Il rappelle qu'il n'y a eu aucun fait déposé le concernant à la cellule interne de signalement des violences sexuelles de la France Insoumise.

Soutien au mouvement #MeeToo

Dans cette tribune, Eric Coquerel réaffirme son soutien total au mouvement #MeeToo de libération de la parole des femmes contre le violences sexuelles et il demande que "les mises en question publiques se basent sur un signalement précis, sinon c’est la porte ouverte à l’arbitraire".

Les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet suffisamment sérieux pour que ça ne soit pas traité sur l'angle des rumeurs

Les rumeurs concernant Eric Coquerel étaient apparues dans un article du magazine Causette en 2018, avec le témoignage anonyme de deux femmes qui n'avait débouché sur aucune plainte ni autre article de presse, faute d'éléments précis.

Après l'interview de Rokhaya Diallo jeudi, et le début de polémique qui a suivi, les élus de la France Insoumise ont apporté leur soutien à Eric Coquerel, notamment Manuel Bompard, député LFI (Nupes) des Bouches-du-Rhône, dénonçant sur BFMTV "des accusations sans aucune preuve", et ajoutant : "Les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet suffisamment sérieux pour que ça ne soit pas traité sur l'angle des rumeurs, des choses qui circulent sur les réseaux sociaux (…) Si Rokhaya Diallo a des information, qu'elle oriente les personnes vers les instances mises en place au sein de notre mouvement. Elles seront traitées".