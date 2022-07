Rumilly : 53 personnes évacuées d'un immeuble suite à un incendie

Ce samedi 9 juillet, vers 4h50, un incendie s'est déclaré dans un appartement au premier d'un immeuble de trois étages, situé route de Baufort à Rumilly en Haute-Savoie. Les sapeurs-pompiers ont réussi à éteindre le feu à l'aide d'une lance à incendie.

53 habitants évacués, 7 personnes hospitalisées

53 habitants de l'immeuble ont dû être évacués suite à cet incendie. Sept personnes ont été hospitalisées dont une en urgence absolue. Cette victime, dans un état grave, a été transportée au centre hospitalier Annecy Genevois. Les six autres personnes, dont un gendarme, ont été plus légèrement incommodées par les fumées et transportées vers les hôpitaux d'Annecy et Aix-les-Bains.

Les autres habitants de l'immeuble ont pu rejoindre leurs habitations après l'intervention des sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de cet incendie ; menée par les gendarmes de Rumilly.