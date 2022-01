Rumilly : une enquête ouverte après une tentative d'enlèvement sur une collégienne

Ce mardi 18 janvier, une élève de 6e explique avoir été victime d'une tentative d'enlèvement alors qu'elle se rendait dans son établissement scolaire, le collège du Chéran à Rumilly (Haute-Savoie).

Une plainte déposée par la maman de la collégienne

"Elle descend du bus, elle commence à marcher sur le trottoir et il y a un monsieur qui arrive en voiture, il ouvre la porte et il lui dit : tu vas monter dans la voiture petite connasse", explique Amira, la maman de l'enfant. "En entendant ça, ma fille est partie en courant pour se réfugier au collège, l'homme a fait demi-tour dans une Volkswagen noire avec le volant à droite ; il avait un foulard, une capuche", précise cette mère de famille, très angoissée après cet évènement.

"Je suis choquée, je ne vois pas ce qu'on peut faire de pire à un parent" - Amira, maman de la collégienne

"Ma fille se porte mieux que moi, elle a insisté pour aller en cours ; moi je n'ai pas les mots, malheureusement ça n'arrive pas que dans les films, je n'aurais jamais pensé que ça nous arriverait". La mère de famille a déposé plainte à la gendarmerie.

Un message envoyé aux parents d'élèves

Ce mardi midi, la principale du collège du Chéran, Gwénaëlle Pigault, a envoyé une information aux parents via Pronote : "Il n'y a pas eu de contact physique entre cet adulte et notre élève (...) Il n'est pas nécessaire d'être inquiet(e) outre mesure, cependant des réflexes de prudence s'imposent en attendant que cet individu soit appréhendé, pouvez-vous conseiller à vos enfants de ne jamais s'approcher d'une voiture arrêtée et d'emprunter le chemin piéton qui longe le garage Renault ?"

La principale du collège fait savoir qu'elle a reçu les parents et les autorités.

Une enquête ouverte par le parquet d'Annecy

Le parquet d'Annecy a ouvert une enquête ce 18 janvier, en début d'après-midi, confiée à la brigade de gendarmerie de Rumilly. "Tout est mis en œuvre pour retrouver cet individu", précise le parquet ce mardi soir.