Run sauvage à Bordeaux Lac : le chauffard condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme

3 ans de prison, dont 1 an ferme pour l'automobiliste du "run sauvage" de Bordeaux Lac . Le 14 avril dernier, l'homme avait perdu le contrôle de son véhicule et foncé dans la foule,13 personnes avaient été blessées.

ⓘ Publicité

Ce mercredi 7 juin, le trentenaire a reçu son jugement au tribunal de Bordeaux, au bout d'un après-midi d'audience intense. La vice procureure avait requis 3 ans de prison, dont 18 mois de sursis, un stage de sécurité routière, ainsi qu’une annulation du permis, une interdiction d'examen du permis pendant 3 ans, et la confiscation du véhicule.

Pas le profil

Avant de rendre son jugement, le tribunal a dû trancher sur plusieurs points. Le premier vis à vis du prévenu, qui n'avait pas le profil d'un afficionado de rodéo urbain. La trentaine, salarié d'une boîte de logistique, sans aucun antécédant judiciaire, il serait allé au run sauvage en simple spectateur avec des amis. Sauf que selon ses amis, justement, au volant de sa Citroën il a voulu jouer les pilotes, en faisant 3 tours de "pistes". Et surtout, il a pris la fuite à deux reprises avant d'être interpellé par la police.

Pas un rodéo ?

L'autre point clé, c'est le rôle des victimes dans l'affaire. Certaines, assez gravement blessées, étaient d'ailleurs pour la plupart présentes à l'audience avec leur attelles et leurs béquilles. Mais n'étaient-elles pas en partie responsable en se rendant à ce rodéo urbain interroge un des avocat. "Bien sûr que non" assurent ceux des parties civiles. "C'étaient des piétons, qui se trouvaient sur le trottoir quand ils se sont fait renverser". Enfin, toujours selon les avocats des victimes, l'évènement n'était pas une version locost du grand prix de Monaco, mais plutôt un défilé, où les amateurs de voitures étaient présents pour admirer de la belle carrosserie.

Finalement, le Bordelais, est condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, avec bracelet électronique à partir de juillet. Son permis est suspendu pour une durée 1 an, et il doit effectuer un stage de sécurité routière. Enfin il devra indemniser les victimes, le montant sera étudié en décembre.