Rungis fête son cinquantième anniversaire au Grand Palais

Paris 8, Paris, France

Top départ ce vendredi 15 novembre d’un événement exceptionnel, la première édition du festival du bien manger à Paris, parrainé par le chef-cuisinier Thierry Marx.

Le marché de Rungis s’installe au Grand Palais ce week-end pour célébrer son cinquantième anniversaire. Ce grand marché urbain rappelle celui situé en plein centre de Paris, aux Halles, dans les années 70 avant d’être transféré à Rungis (Val-de-Marne).

Un marché de 15.000 mètres carré installé sous la verrière du monument parisien. Une centaine d’exposants et de chefs-cuisiniers a un seul mot d’ordre : r-eveiller vos papilles gustatives. Pour cela, vous pouvez compter sur plus de 300 variétés de produits comme les fruits et légumes en passant par les champignons, sans oublier les spécialités de la cuisine du monde.

Une vitrine pour les commerçants

Kiwis, bananes, ananas, tomates... Boris, primeur, est fier de ses étals colorés.

Nous avons fait partie des premiers primeurs aux Halles alors c’est un honneur de participer à cet événement »

Quelques mètres plus loin, c’est Jacky avec ses champignons. « Je suis très ému d’être ici, c’est magnifique. Il n’y a pas meilleur endroit que le Grand Palais pour valoriser nos produits frais » s’enthousiaste le vendeur.Et ce n’est pas Lourdès, chef-cuisiniere qui dira le contraire.

C’est un rêve qui devient réalité que de présenter la cuisine péruvienne aux parisiens »

Bien manger et aussi bien s’amuser

Vous pourrez également vous restaurer sur place avec 13 restaurants éphémères. Des animations sont également prévues comme de la danse, et pour les mélomanes, des concerts égaieront votre visite.

Dates et heures d’ouverture : vendredi de 19h00 à 23h30, samedi 16 de 10h30 à 15h30 et de 17h30 à 23h30, dimanche de 10 heures à 15h00 et de 16h00 à 20h00

Entrée payante : 15€ en pré-vente en ligne, 18€ sur place. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.