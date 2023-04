"Runs sauvages" à Bordeaux : "Même s'il y avait un mort, les jeunes continueraient d'y aller"

Parmi les 13 blessés du "Run sauvage" organisé vendredi 14 avril , Jade, 18 ans, marche encore, six jours plus tard, en boitant. "Je me suis fait percutée, la voiture est arrivée et j'ai fait un vol de 5 ou 6 mètres". Alors qu'un nouveau rassemblement pourrait avoir lieu ce weekend, certains passionnés de ces rodéos urbains militent pour "l'organisation de courses encadrées sur circuit". Un syndicat de police y voit "une possible solution pour éviter les drames mais il reste à trouver un site disponible".

"Même s'il y avait un mort, ça ne les arrêterait pas", affirme Océane. Cette étudiante en CAP coiffure a, elle aussi, été blessée une semaine auparavant. "J'ai vu mon copain (lui aussi spectateur, ndrl) se faire renverser sur le capot, j'ai cru qu'il était mort, ça fait peur". Le petit ami en question, Rohan Bédouret, "souffre du genoux, des deux chevilles et surtout du dos; dès que je me lève c'est horrible, je ne peux même pas dormir de la nuit. Malgré cela, la passion est toujours là".

"La vidéo de l'accident est gravée dans ma tête, je n'en dors plus"

Mordu de mécanique et de "moteurs gonflés", Rohan souhaite "créer une association pour organiser des runs de façon encadrée et structurée". Son père, Emmanuel Bédouret, soutient son fils dans cette démarche. "Il faut les encadrer ces runs parce que de toute façon, les courses vont continuer. Au bout du compte, les jeunes, on ne peut pas les en empêcher. Après le confinement et le Covid, maintenant, ils se relâchent. Un mode associatif permettrait peut-être aussi de faire des runs internationaux..."

Reçus à la préfecture de la Gironde ce jeudi matin, Rohan et son père Emmanuel ont fait part de leur projet au responsable départemental de la sécurité routière. "Ils nous ont répondu qu'ils ne pouvaient pas se prononcer et que l'on doit se rapprocher des collectivités. Je vais contacter le maire de Mérignac pour demander la réouverture du circuit." Interrogé sur cette possibilité dès mercredi par France Bleu Gironde, Alain Anziani y a d'ores et déjà répondu défavorablement .

"Des courses encadrées", un syndicat de police dit "oui mais..."

"Encadrer les runs, ce serait une solution", affirme Unité SGP Police à Bordeaux. La numéro 2 du syndicat Jessica Fourcade y voit cependant plusieurs difficultés. "Il faudrait trouver un site, ce qui n'est pas forcément évident. Hors de question évidemment d'organiser cela en ville. Cette pratique reste interdite par la loi". Le chauffard mis en examen pour l'accident à Bordeaux-Lac encourt jusqu'à 7 ans de prison et il est actuellement en détention provisoire .

"En tant que parent, on peut comprendre que les jeunes aient besoin de se défouler mais, en pleine ville avec des choses qui ne sont pas réglementées, c'est non". Jessica Fourcade rappelle que le véhicule à l'origine de l'accident à Bordeaux-Lac était "une C3, donc une voiture qui n'est pas faite pour faire une course, même sur circuit, ils étaient 4 à l'intérieur, et les spectateurs eux-mêmes, en se mettant dans un virage, ne se rendent pas compte de la dangerosité".

En attendant un éventuel encadrement de la pratique aujourd'hui illégale, la co-responsable du syndicat Unité SGP Police en Gironde estime qu'une "réponse pénale plus forte pourrait peut-être sensibiliser certains jeunes, une saisie de véhicule notamment. Il faut rester vigilant car une vie humaine coûte cher".

"Moi j'aime les runs, conclut Jade, mais je n'y retournerai que lorsque ça sera sécurisé".