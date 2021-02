Ruoms : fin du cauchemar pour Martine qui récupère enfin sa maison squattée

"C'est un énorme soulagement, je n'y croyais plus" explique Martine Delahaye. Pendant un an, sa maison à Ruoms, en Ardèche, a été squattée par un locataire qui ne devait rester que deux mois.

Depuis plus d'un an, Martine Delahaye ne peut plus habiter sa maison de Ruoms, en Ardèche, squattée par un locataire qui ne devait rester que deux mois. Cette Ardéchoise avait pris des vacances et loué sa maison mais sans bail. La location avait viré au cauchemar. Depuis, elle était obligée de vivre chez des amis.

Le tribunal de proximité d'Aubenas lui donne raison

Le tribunal de proximité d'Aubenas a rendu sa décision ce mardi 2 février 2021 et il donne raison à Martine Delahaye. Il condamne cet homme à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros, à compter du 11 février 2020 (soit près de 5.000 euros). Le tribunal le condamne également à verser à Martine Delahaye la somme de 1.374 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.

"Un véritable soulagement"

"Je devrais vraiment pouvoir récupérer ma maison la semaine prochaine, je vais pouvoir nettoyer et les gens de Ruoms m'ont dit qu'ils allaient m'aider, il y a vraiment eu un élan de solidarité" explique Martine Delahaye. "Je les remercie tous beaucoup, tous ceux qui m'ont aidé pendant toute cette année".

"Franchement je suis soulagée, je n'y croyais plus, je vais enfin respirer" - Martine Delahaye

"Ça fait un an que je suis dans les papiers, l'administratif, je n'en peux plus, je suis fatiguée" explique Martine. "Je vais peut-être enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles, je crois que ce week-end on va boire le champagne avec les amis qui m'ont aidée".

Martine va vendre sa maison

"Je vais la vendre ma maison, je ne pourrais pas être sereine dedans, en sachant que quelqu'un a vécu là, dans mes affaires pendant un an" explique Martine qui a besoin de tourner la page.