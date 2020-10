Ruoms : obligée de vivre chez des amis depuis dix mois

Depuis le 10 décembre 2019 Martine vit chez des amis. Elle a voulu louer sa maison quelques semaines et le locataire refuse de partir.

Martine avait déjà loué sa maison pendant quelques jours pour arrondir ses fins de mois. Elle le faisait parfois pendant ses vacances. Elle ne pensait pas que cette fois-ci la location tournerait au cauchemar.

Une location sans bail

Martine apprend qu'un homme a besoin d'une location pour quelques semaines. Ils se donnent rendez-vous chez Martine. Le futur locataire explique à Martine qu'il n'a pas besoin de bail. Il ne restera pas longtemps. Il paye le premier mois, décembre 2019.

En janvier, il ne donne plus de nouvelle. Martine appelle pour qu'il lui règle le loyer du mois de janvier. L'homme a totalement changé de ton. Il dit à Martine qu'il ne la connait pas, qu'il est chez lui et qu'elle doit arrêter de le harceler.

Martine n'en revient pas. Elle décide de se rendre chez elle. Le locataire est très violent et répète qu'il est chez lui.

Les gendarmes appelés à la rescousse ne peuvent rien faire.

Une audience le 15 décembre prochain

Le tribunal d'instance d'Aubenas doit examiner l'affaire le 15 décembre prochain. La date est repoussée depuis longtemps en raison de la crise sanitaire. L'avocat du locataire explique qu'en l'absence de bail, la justice estime que le locataire est titulaire d'un bail classique. Dans ces conditions, il faut procéder à une expulsion pour non paiement des loyers.

Je n'en peux plus explique Martine.

Martine est sous anti-dépresseurs, fatiguée des démarches à effectuer. Elle voudrait juste retrouver sa maison. Elle est hébergée chez des amis et continue à payer les factures d'eau, de gaz et d'électricité de sa maison. Son avocat lui a conseillé de ne surtout pas arrêter ses abonnements. Si son locataire les mettaient à son nom, il serait encore plus difficile de le déloger.