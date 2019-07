Rupture de stocks sur les bobs et les gourdes : la ruée sur les souvenirs au Festival Beauregard

Dis, on se ramènerait bien un petit souvenir de Beauregard non ? Les festivaliers sont nombreux à avoir cette idée. Comme chaque année, la boutique de produits aux couleurs du festival d'Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, est prise d'assaut. Avec des ruptures de stocks dès le deuxième jour !

Hérouville-Saint-Clair - France

Cette année, les nouveautés, comme les gourdes et les bobs ont cartonné. Dès le deuxième jour, Jérémy le responsable de la boutique de souvenirs n'a plus de stocks. "Ce sont des nouveaux produits, donc on les teste en petite quantité" s'excuse-t-il. Résultat rupture de stocks ! Même sort pour les tasses émaillées. Sandrine a réussi à arracher la dernière "pour mettre dans le camping car, incassable ! et en plus elle est jolie".

Le bob et la gourde, nouveautés 2019, victimes de leur succès au Festival Beauregard. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Un sweat-shirt pour deux, ça coûte moins cher !

Sa copine Karine craque pour le sweat-shirt bleu canard de cette édition 2019. Certes un peu cher à 35 euros, mais pour achever de se convaincre, la festivalière a trouvé l'argument massue. "C'est unisexe donc je vais le prêter à mon mari, ça nous le fait à 17 euros 50 chacun !"

Chaque année, le festival Beauregard invente une nouvelle collection : voici les thèmes de l'édition 2019. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Braderie des éditions précédentes en fin de festival !

Chaque année, le Festival Beauregard réinvente une nouvelle collection. Et pour ceux qui auraient des regrets sur les éditions passées, sachez que les invendus seront ressortis le dimanche, et sont même un peu bradés, fin de festival oblige !...